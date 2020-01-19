Zirve öncesi dikkat çeken haberler: Trublus'ta patlama sesleri... Petrol akışı durduruldu

Libya’daki taraflar ve uluslararası toplum Almanya'nın başkenti Berlin toplanırken, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler ateşkesi ihlal etti.

Başkent Trablus'ta belirli aralıklarla farklı şiddette patlama sesi duyulurken, kentin güneyinden siyah dumanlar yükseliyor.

Libya'nın uluslararası meşruiyete sahip temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçlerin ortak Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hallatat ve Hallet el-Furcan bölgesinde Hafter milislerinin ateşkesi ihlal ederek havan saldırısı düzenlediklerini, kendilerinin de bu saldırıya karşılık verdiğini ve durumu kontrol altına aldıklarını ifade etti.

Medeni, Hafter milislerinin havan saldırısının Hallatat bölgesindeki petrol tankerlerine isabet ettiğini, bu nedenle yangın çıktığını söyledi.

Bu arada, farklı şiddetteki patlama sesleri uzun aralıklarla sürüyor.

PETROL AKIŞI DURDURULDU

Libya'da günde ortalama 400 bin varil petrol üreten iki petrol sahası kapatıldı.

Libya'nın güneyindeki aşiretleri temsil eden bir grup, El Sahara ve El Feel petrol sahalarının kapatıldığını duyurdu. İki sahanın kapatılması, Uluslararası Barış Zirvesi öncesi Libya'dan bütün petrol akışının durdurulması anlamına geliyor.

Ülkenin doğusundaki petrol terminalleri de cuma günü kapatılmıştı.

Libya'nın güneyindeki iki petrol sahasından günde ortalama 400 bin varil petrol pompalanıyor. Cuma günü ülkenin doğusunu kontrol altında tutan Hafter'e bağlı aşiretler, bölgedeki pek çok petrol terminalini ve güneydeki üretim sahalarını ele geçirmişti.