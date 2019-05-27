Zimbabve'deki maden kazasında 8 kişi öldü

Zimbabve Enformasyon Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Mazowe kasabasındaki Jumbo Madeni’nde meydana gelen kazada şu ana kadar 8 madencinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada, kazanın yasa dışı olan madendeki bazı işçilerin kuyuda patlattığı bir dinamitin bitişikteki kuyunun çökmesine yol açması nedeniyle yaşandığı aktarıldı.

Madendeki kazaya ilişikin soruşturma devam ediyor.

Ülkede şubat ayında yaşanan maden kazasında 24 madenci hayatını kaybetmişti.

(AA)