Zimbabve'de teknik arıza nedeniyle askeri eğitim uçağı düştü

Afrika ülkesi Zimbabve'de askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

AA'nın yerel basından aktardığı habere göre, bir kadın pilot ve bir eğitmenin bulunduğu hava kuvvetlerine ait uçak eğitim amacıyla havalanmasının ardından düştü.

Teknik bir arıza nedeniyle yaşandığı kaydedilen kazada, uçakta bulunan 2 kişi de öldü.