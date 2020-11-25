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  • Zimbabve'de teknik arıza nedeniyle askeri eğitim uçağı düştü
25 Kasım 2020 Çarşamba 15:40 | Son Güncelleme:

Zimbabve'de teknik arıza nedeniyle askeri eğitim uçağı düştü

Zimbabve'de teknik arıza nedeniyle askeri eğitim uçağı düştü
AA

Afrika ülkesi Zimbabve'de teknik arıza yaşanan askeri eğitim uçağı düştü. Kaza sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Afrika ülkesi Zimbabve'de askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

AA'nın yerel basından aktardığı habere göre, bir kadın pilot ve bir eğitmenin bulunduğu hava kuvvetlerine ait uçak eğitim amacıyla havalanmasının ardından düştü.

Teknik bir arıza nedeniyle yaşandığı kaydedilen kazada, uçakta bulunan 2 kişi de öldü.

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