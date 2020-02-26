ZDF, nargile barları hedef mi gösterdi?

17 Şubat’ta yayınlanan 44 dakikalık belgeselde “Buralar her türlü uyuşturucu, insan ticareti, çeşitli suçların yuvası” deniliyor. Bazı Türkler de bu belgeselden sonra kendilerine bakış açısının değiştini söyledi. Öte yandan Hanau’da ölen Türklerden Fatih Saraçoğlu ve Gökhan Gültekin’in cenazeleri dün sabah Türkiye’ye getirildi. Saraçoğlu’nun cenazesi Çorum’da; Gültekin’in cenazesi ise Ağrı’da yapılan törenlerin ardından defnedildi.

TÜRK SPOR KULÜBÜNE SALDIRI

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunan Wesel kentinde Wesel Anadolu Spor Kulübü’ne kimliği belirsiz kişilerce saldırıldı. Türk spor kulübüne ait binanın camlarını kıran saldırganlar içeri girip eşyalara zarar verdi. Saldırganlar kaçarken soruşturma başlatıldı.