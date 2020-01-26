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  3. Zarif Trump'ı tiye aldı! 'Dış politikada kararlar öyle alınmaz'

Zarif Trump'ı tiye aldı! 'Dış politikada kararlar öyle alınmaz'

Zarif Trump'ı tiye aldı! 'Dış politikada kararlar öyle alınmaz'

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Alman dergisi Der Spiegel’e verdiği mülakatta "Kasım Süleymani suikastından sonra ABD ile müzakere ihtimalini dışlıyor musunuz" sorusuna münasip gördüğü cevapla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı tweete tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran Dışişleri Bakanı diyor ki, İran ABD ile müzakere etmek istiyor, ama yaptırımların kalkmasını istiyor" diyerek Fox News ve One America News Network haber kanallarını etiketlemesinin ardından "Kalsın, teşekkür" diye eklemesini, Cevad Zarif karşılıksız bırakmadı.

 

 

OLGULARI TEMEL ALMASI TAVSİYESİ

Trump'ın ABD Başkanı olmak için liyakatının bulunmadığını ima eden İran Dışişleri Bakanı, 'Trump'a dış politika yorumları ve kararlarını Fox News ya da kendi Farsça tercümanları yerine olgulara dayandırmasını tavsiye ettiğini' belirtti.

Trump'ın uzun metin okuyacak kapasitesinin olmadığı iması

"Daha iyi bilgilenmek istiyorsa benim mülakatımın tamamını okuyabilir" diye ekleyen Zarif, Der Spiegel’e verdiği röportajın bağlantısını paylaştı.

Trump'ın bu kadar uzun bir metni okuyacak kapasitesinin olmadığını ima eden İranlı bakan, "Çok mu fazla kelime var, o zaman bunu oku" diyerek sözkonusu soru-cevabı alıntıladı.

 

 

Zarif'in "Kasım Süleymani suikastından sonra ABD ile müzakere ihtimalini dışlıyor musunuz" sorusuna yanıtı şöyleydi:

"Hayır, ben insanların yaklaşımlarını değiştirebileceği ve gerçekliğin bilincine varabileceği ihtimalini dışlamam. Bizim için Beyaz Saray'da kimin oturduğu fark etmez. Bizim için önemli olan oradakinin nasıl davrandığıdır. Trump yönetimi geçmişini düzeltebilir, yaptırımları kaldırabilir ve müzakere masasına geri dönebilir. Biz hala müzakere masasındayız. Terk eden, onlar. ABD, İran halkına çok büyük zarar verdi. Bunu tazmin etmek zorunda kalacakları gün gelecek. Bizde sabır mebzuldur."


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