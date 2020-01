Zarif Trump'ı tiye aldı! 'Dış politikada kararlar öyle alınmaz'

ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran Dışişleri Bakanı diyor ki, İran ABD ile müzakere etmek istiyor, ama yaptırımların kalkmasını istiyor" diyerek Fox News ve One America News Network haber kanallarını etiketlemesinin ardından "Kalsın, teşekkür" diye eklemesini, Cevad Zarif karşılıksız bırakmadı.

OLGULARI TEMEL ALMASI TAVSİYESİ

Trump'ın ABD Başkanı olmak için liyakatının bulunmadığını ima eden İran Dışişleri Bakanı, 'Trump'a dış politika yorumları ve kararlarını Fox News ya da kendi Farsça tercümanları yerine olgulara dayandırmasını tavsiye ettiğini' belirtti.

Trump'ın uzun metin okuyacak kapasitesinin olmadığı iması

"Daha iyi bilgilenmek istiyorsa benim mülakatımın tamamını okuyabilir" diye ekleyen Zarif, Der Spiegel’e verdiği röportajın bağlantısını paylaştı.

Trump'ın bu kadar uzun bir metni okuyacak kapasitesinin olmadığını ima eden İranlı bakan, "Çok mu fazla kelime var, o zaman bunu oku" diyerek sözkonusu soru-cevabı alıntıladı.

.@realdonaldtrump is better advised to base his foreign policy comments & decisions on facts, rather than @FoxNews headlines or his Farsi translators



To be better informed, he can read my entire interview (in English) https://t.co/eZR8NzuWXV



Too many words? Then just read this: pic.twitter.com/URkbUll49P