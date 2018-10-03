Zamanı geldi geçiyor, PYD temizlenmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) İsviçre’nin Cenevre kentindeki merkezinde düzenlenen Batı Balkanlar Stratejik Diyalog Liderler Toplantısı’nda konuştu. Çavuşoğlu, “Artık Münbiç’ten YPG’lilerin tamamen çıkartılması ve yerel insanlara bırakılmasının zamanı geçmiştir. Söz konusu mutabakat ABD ile harfi harfine uygulanması gerekiyor” dedi.

ZİRVE 14 EKİM SONRASI

Çavuşoğlu, Türkiye’nin Suriye sorunundaki yapıcı rolünün çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bunda zaten Türkiye’nin rolünü herkes kabul ediyor. Şu ana kadar atılan adımlardan Rusya’nın da çok memnun olduğunu görüyoruz” dedi. Çavuşoğlu, Idlib başta olmak üzere Suriye sorunun çözüme ulaştırılması için Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa arasındaki dörtlü zirvenin Almanya’nın Bavyera eyaletinde 14 Ekim’de yapılacak seçimlerden sonraki hafta düzenlenmesi için çalışmalar yürüttükleri bilgisini paylaştı.

KONGRE RAPORUNA RAĞMEN F-35’LER ALINACAK

F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Programı Direktör Yardımcısı Koramiral Mat Winter, iki F-35 savaş uçağının daha gelecek yıl mart ayında Türkiye’ye teslim edilmesini beklediklerini söyledi. Winter, Türkiye’nin F-35 Beşinci Nesil Müşterek Taarruz Uçağı Programı’na katılımına ilişkin herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek, “100 uçağın teslimatında da bir değişiklik yok" dedi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesinde, Pentagon’un 90 gün içinde Türkiye ile ilgili Kongre’ye rapor sunma şartını hatırlatan Winter, “Rapor için teknik ve programa ilişkin bilgileri sağladık ve 90 gün içinde teslim edilecek” dedi.

MattIs: Ortak devriye ay sonu

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye ile birlikte Suriye’nin kuzeyindeki Münbiç’te ortak devriye için eğitimlerin başladığını açıkladı. Mattis, Amerikan ordusunun Türk eğitmenlerle çalışmalarını sürdürdüğünü, bir sonraki aşamada Türk askerleriyle birlikte birkaç hafta sürecek bir eğitim yapılacağını, Türkiye’deki eğitim süreci bitince ortak devriyenin başlamasını beklediklerini söyledi. Ortak devriyenin ay sonunda başlaması öngörülüyor.