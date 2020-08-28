Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3444
  • 8,735
  • 462.198
  • 1097.23
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Zaharova'dan ABD'nin Rus bilim insanlarını yaptırım listesine almasına tepki: Çekememezlik
28 Ağustos 2020 Cuma 15:08 | Son Güncelleme:

Zaharova'dan ABD'nin Rus bilim insanlarını yaptırım listesine almasına tepki: Çekememezlik

Zaharova'dan ABD'nin Rus bilim insanlarını yaptırım listesine almasına tepki: Çekememezlik
IHA

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD tarafından Covid-19 aşısını geliştiren ekipte olan 3 bilim insanına yaptırım uygulanmasına 'çekememezlik' diyerek tepki gösterdi.

ABD tarafından Rusya’da Covid-19 aşısını geliştiren ekipte olan 3 Rus bilim insanına ülkeye giriş yasağı getirildi. Amerika’nın Rus bilim insanlarına yaptırım uygulamasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova karara tepki gösterdi. Basın toplantısında ABD’nin kararını ’çekememezlik’ olarak yorumlayan Zaharova, "ABD’nin kısıtlama listesine 3 bilim insanını dahil etmesini çirkin buluyoruz. Her şeyden önce geçtiğimiz aylarda hiç yorulmadan Covid-19 aşısını geliştiren bilim insanlarımızın onları öfkelendirdiği gerçeğine biz de öfkeliyiz" dedi.

ABD’YE ÖLÜMLERİ ÜZERİNDEN TEPKİ GÖSTERDİ

Mariya Zaharova, ABD’de Covid-19 nedeniyle ölenler üzerinden yüklenerek, "ABD’li yetkililer ülkelerinde ölen 180 bin vatandaşını öldüren bir hastalığa karşı aşı geliştiren bilim insanlarına uyguladığı kısıtlamayı halkına anlatmak zorunda" ifadelerini kullandı.

MEB'den yüz yüze eğitimin başlaması ile ilgili açıklama
Bakan Varank'tan heyecanlandıran paylaşım: 29 Ağustos 2020, 15:30
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs hastalarına uyarı: Evden dışarıya adım atmayın
Yanal'ın gözdesine kapıyı gösterdi! 8 isme güle güle
ABD ile Rusya arasında Covid-19 aşısı gerilimi: Bunun adı çekememezlik!
Seyir halinde bacağını camdan sarkıtarak otomobil süren sürücü görenleri hayrete düşürdü

Seyir halinde bacağını camdan sarkıtarak otomobil süren sürücü görenleri hayrete düşürdü

27 Ağustos Perşembe reyting sonuçları listesi yayında!

27 Ağustos Perşembe reyting sonuçları listesi yayında!

Yoğurt suyunun faydaları

Yoğurt suyunun faydaları

MSB bu fotoğraflarla duyurdu! Akdeniz ve Ege'de taarruz helikopteri ile eğitim

MSB bu fotoğraflarla duyurdu! Akdeniz ve Ege'de taarruz helikopteri ile eğitim