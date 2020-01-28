'Yüzyılın İşgal Planı'nı bugün açıklayacak

İsrail-Filistin meselesine ilişkin “Yüzyılın Anlaşması” diye adlandırdığı sözde barış planını bugün açıklayacağını ifade eden Trump, “Gerçekleşmeye en yakın plan bu. Neler olacağını göreceğiz” dedi. Trump “Başbakanın ve birçok Arap ülkesinin desteğine sahibiz. Sanıyorum sonunda Filistinlilerin de desteğini alacağız” ifadelerini kullanırken Netanyahu, ABD’nin tek taraflı hazırladığı planın kendileri için büyük bir fasat olduğunu söyledi.