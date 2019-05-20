'Yüzyılın Anlaşması planının birinci bölümü Bahreyn'de açıklanacak'

ABD'li yetkililer, Bahreyn'de 25-26 Haziran düzenlenecek ekonomik çalıştayda "Yüzyılın Anlaşması" planının birinci bölümünü açıklayacaklarını duyurdu.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış (Peace to Prosperity)" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için Barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır" ifadeleri kullanıldı.

"Birinci bölüm açıklanacak"

Öte yandan ABD'li üst düzey yetkililer, Bahreyn'de düzenlenecek çalıştay sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu planının birinci bölümünün açıklanacağını söyledi.

Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili de Bahreyn'de düzenlenecek çalıştay için, "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız ekonomik planı bölgeye sunmak için iyi bir fırsat olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'li yetkililer, İsrail ve Filistinli tarafların çalıştaya katılıp katılmayacağı konusunda ise bilgi vermekten kaçındı.

Ancak Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) yetkilisi Vasıl Ebu Yusuf, Filistin'in tutumunun açık olduğunu ve ülkesinin ne bu anlaşmanın ekonomik kısmına ne de siyasi kısmına katılacağını vurguladı.

"Yüzyılın Anlaşması" için mali destek Körfez ülkelerinden

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Israel HaYom gazetesi, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakın zamanda açıklaması beklenen, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının maddeleri olduğunu öne sürdüğü bir belge yayımlamıştı.

Buna göre, "Yeni Filistin Devleti"nin kurulmasını öngören bu anlaşmanın uygulanması için mali olarak destek sağlayacak ülkeler, başta ABD olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ve petrol üreticisi Körfez Arap ülkeleri olacak.

Destekleyici ülkeler, "Yeni Filistin"deki ulusal projeler için 5 yıl boyunca 30 milyar dolarlık bir bütçe sağlayacak. Bu bütçeye izole Yahudi yerleşim birimleri ile büyük yerleşim yerlerinin İsrail'e bağlanması maliyeti de dahil olacak.

Destekleyen devletler tarafından ödenecek fonların bölünmesi:

- ABD yüzde 20

- AB yüzde 10

- Petrol üreticisi Körfez Arap ülkeleri ise fonun yüzde 70’ini karşılayacak. Bu yüzde 70'lik oran, ülkelerin petrol gelirlerine göre belirlenecek.

- Yükün çoğu petrol üreten Körfez ülkelerinde olacak çünkü bu anlaşmadan asıl yararlanacaklar onlar.

(AA)