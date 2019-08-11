Yüzyılın Anlaşması insanlık suçudur

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail-Filistin meselesine “çözüm bulmak” amacıyla hazırladığı öne sürülen “Yüzyılın Anlaşması” planını “insanlığa karşı bir suç” olarak niteleyerek, herkesi plana karşı çıkmaya çağırdı.

HAC MESAJI VERDİ

Hamaney, hac dolayısıyla yayımladığı mesajında, ABD’nin, İsrail-Filistin meselesine “çözüm bulmak” amacıyla hazırladığı öne sürülen planın “düşmanın tuzağı” ve “aldatmaca” olduğunu ifade etti. Hamaney, planın başarısızlığa mahkum olduğunu belirtti. Hamaney mesajında, “Baskıcı ABD ve hain destekçilerinin üzerinde çalıştığı Yüzyılın Anlaşması adı verilen komplo, sadece Filistin halkına değil, insanlığa karşı işlenen bir suçtur” ifadelerine yer verdi.

Filistin’i bölme planı

“Yüzyılın Anlaşması” adlı planın Filistin'de çözümden çok sorunun daha da derinleşmesine ve bölgedeki gerginliğin artmasına neden olacağı değerlendiriliyor. Filistin yönetiminin karşı çıktığı ABD planı, başını Kudüs’ün statüsünün çektiği dört ana başlıktan oluşuyor. Filistin meselesinin en önemli başlıklarından birisi olan Kudüs, bugün itibarıyla Doğu ve Batı Kudüs olarak ikiye ayrılmış durumda. Batı Kudüs İsrail’in kontrolünde, Doğu Kudüs ise İsrail’in işgali altında bulunuyor.