Yüzü, burnu, kafatası olmadan doğan bebek günlerdir hayata tutunuyor

Portekiz’i şaşkına çeviren doğum 7 Ekim tarihinde yaşandı.

Başkent Lizbon’un yaklaşık 40 kilometre güneyindeki Setubal’de São Bernardo Hastanesi’nde yaşanan doğumda doğan bebeğin burnu, yüzü ve kafatası olmadığı görüldü.

Independent Türkçe'nin haberine göre; Marlene Simao ve David Ribeiro çiftinin Rodrigo adı verilen erkek bebeği birkaç saat yaşar denirken halen yaşama tutunmaya devam ediyor ve tedavisi sürüyor.

Çocuklarının yüzü, burnu ve kafatası olmadan doğmasından dolayı Rodrigo’nun anne babası hamileliği süresince kontrollerini yapan doğum uzmanı Artur Carvalho’yu suçladı.

Aile doğumdan önce anneyi özel bir klinikte üç kez ultrasondan geçiren Doktor Carvalho’nun kendilerine herhangi bir sıkıntının olmadığını söylediğini iddia ettiç

Genç çift her şeye karşın bebeklerinin yaşaması için mücadele ediyor / Fotoğraf: Facebook

İhmalkarlık suçlamasıyla soruşturma açılıp açığa alındı

Ailenin şikayeti üzerine doktor hakkında “ihmalkarlık” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Ayrıca Portekiz Tıp Derneği Disiplin Kurulu’nun kararı ile soruşturma süresince 6 ay açığa alınması kararlaştırıldı.

BAŞKA AİLELER DE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Bu olaydan önce başka ailelerin de ilgisiz ve dikkatsiz olduğu iddialarıyla doktor Carvalho hakkında şikayetçi olduğu iddia edilirken doktordan suçlamalarla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.