Yüzlerce kişiyi soykırımdan kurtarıp 'Hotel Rwanda' filmine esin kaynağı olmuştu! Ruanda kahramanı Hutu'ya terörden gözaltı

Ruanda’da “Hotel Rwanda” filminin esin kaynağı olan Hutu Paul Rusesabagina, ‘terörist faaliyetler’ yürüttüğü gerekçesiyle gözaltına alındı. Paul Rusesabagina, Ruanda soykırımının gerçekleştiği 1994 yılında otelinde saklanan yüzlerce Tutsi’yi kurtarma çabalarının Hotel Rwanda filmiyle aktarılması sonrasında dünya çapında tanınan bir isim olmuştu. Hutu’ya yöneltilen suçlamalar açıklanmadı. Soykırım sırasında 800 bin Tutsi ve ılımlı Hutu öldürüldü. Daha önce de Ruanda hükümeti Paul Rusesabagina’yı, aşırılık yanlısı isyancı grup FDLR’ın iki eski komutanı ve muhalif bir liderle bağlantılı silahlı gruba mali yardım sağlamakla suçlamıştı.

66 yaşında olan Rusesabagina, çok sayıda insan hakları ödülü kazandı. Filmde onu Don Cheadle canlandırmıştı.