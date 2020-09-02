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  3. Yüzlerce kişiyi soykırımdan kurtarıp 'Hotel Rwanda' filmine esin kaynağı olmuştu! Ruanda kahramanı Hutu'ya terörden gözaltı
02 Eylül 2020 Çarşamba 03:05 | Son Güncelleme:

Yüzlerce kişiyi soykırımdan kurtarıp 'Hotel Rwanda' filmine esin kaynağı olmuştu! Ruanda kahramanı Hutu'ya terörden gözaltı

Yüzlerce kişiyi soykırımdan kurtarıp 'Hotel Rwanda' filmine esin kaynağı olmuştu! Ruanda kahramanı Hutu'ya terörden gözaltı

Hotel Rwanda filminin esin kaynağı olan ve Ruanda Soykırımı'nda yüzlerce kişiyi otelinde saklayarak kurtaran Hutu, ‘terörist faaliyetler' gerekçesiyle gözaltına alındı.

Ruanda’da “Hotel Rwanda” filminin esin kaynağı olan Hutu Paul Rusesabagina, ‘terörist faaliyetler’ yürüttüğü gerekçesiyle gözaltına alındı. Paul Rusesabagina, Ruanda soykırımının gerçekleştiği 1994 yılında otelinde saklanan yüzlerce Tutsi’yi kurtarma çabalarının Hotel Rwanda filmiyle aktarılması sonrasında dünya çapında tanınan bir isim olmuştu. Hutu’ya yöneltilen suçlamalar açıklanmadı. Soykırım sırasında 800 bin Tutsi ve ılımlı Hutu öldürüldü. Daha önce de Ruanda hükümeti Paul Rusesabagina’yı, aşırılık yanlısı isyancı grup FDLR’ın iki eski komutanı ve muhalif bir liderle bağlantılı silahlı gruba mali yardım sağlamakla suçlamıştı. 

66 yaşında olan Rusesabagina, çok sayıda insan hakları ödülü kazandı. Filmde onu Don Cheadle canlandırmıştı.  

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