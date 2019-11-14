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'Yüzen Şehir' sular altında

'Yüzen Şehir' sular altında

İtalya’nın kanallarıyla ünlü turistik kenti Venedik’i etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava kentin sular altında kalmasına neden oldu.

Son 53 yılda görülen en büyük su baskınında deniz seviyesi 1.87 metreye yükseldi. Kentte 1966 yılında su seviyesi 1.94 metre yükselmişti. İki kişinin hayatını kaybettiği felakette, San Marco Meydanı ve diğer sokakları su basması sonucu sel alarmı verildi. Lüks otelleri su basarken, birçok işyeri kepenk kapattı. Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, iklim değişikliğine başladığı su baskının kentte “kalıcı izler bırakacağını” belirtti. Selden en fazla etkilenen yerlerden biri ünlülerin kaldığı Gritti Sarayı oldu. Otelin halıları ve mobilyası sular içinde kaldı.


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