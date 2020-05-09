Yüz binleri öldüren ölümcül kokteyl

ABD’deki Cornell Üniversitesi uzmanları, birkaç koronavirüs genomu kombinasyonunun Kovid-19’un yüksek bulaşıcılığının nedeni olduğunu belirtti. Laboratuvar çalışmaları, Kovid-19 genomunun yüzde 96’sının 2003 yılında ortaya çıkan ve 744 kişinin ölümüne neden olan SARS genomundan oluştuğunu ortaya koydu.

ÖLÜM ORANI ÇOK YÜKSEK



Ayrıca, Journal of Molecular Biology dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, koronavirüs iyi huylu HCoV-HKU1 virüsünün özelliklerini de taşıyor. İlk virüsün ölüm oranı çok yüksek, ancak bulaşıcı değil, ikincisinde ise durum tam tersi. İki genomun sentezi ortaya çok virülans ve ölümcül bir koronavirüsün çıkmasına neden oldu.