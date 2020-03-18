Yurt dışında iki Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türkiye de dahil 125'in üzerinde görülen corona virüs yayılmaya devam ediyor. İngiltere'de corona virüs nedeniyle astım ve şeker hastası 54 yaşındaki bir Türk hayatını kaybetti. Avusturya'da böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı bulunan 28 yaşında bir Türk kadın, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. İran'da corona virüs nedeniyle ölü sayısı bin 135'e vaka sayısı 17 bin 361'e yükseldi. İspanya'da ise vaka sayısı 13 bin 716'ya, ölü sayısı 558'e çıktı. Kırgızistan'da yyarından itibaren yabancıların ülkeye girişi yasaklandı. Rusya'da eğitime ara verildi. Diğer taraftan, ABD’de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ardından silah satışlarında hızlı bir artış görüldü.

Covid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip corona virüs vaka sayısını 203 bin 567 olarak bildirdi.

Siteye göre, Covid-19 nedeniyle toplam 8 bin 160 kişi öldü, 82 bin 813 kişi de iyileşti.