Yunanistan'ın Türk SİHA korkusu

Türklerin her şekilde istediğini aldığını dile getiren Spiker İoannis Theodotratos, “Türk gemi programlarına aktarılan Alman teknolojisi ile ileride 6 yeni Type 214 TM Piri Reis denizaltısı inşa edilecek. TCG Anadolu ve TCG Trakya 2021’de faaliyete geçecek, İHA ve SİHA’lar da savaşın geleceğini oluşturacak. Türklere öncülük etme ve bir adım önde olma şansı veriyoruz” dedi.