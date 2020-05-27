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  3. Yunanistan'ın İrini operasyonu için gönderdiği fırkateyn arızalandı
27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:37 | Son Güncelleme:

Yunanistan'ın İrini operasyonu için gönderdiği fırkateyn arızalandı

Yunanistan'ın İrini operasyonu için gönderdiği fırkateyn arızalandı

Yunanistan'ın, İrini operasyonu için gönderdiği YDRA fırkateyninin arıza nedeniyle görevinin iptal edildiği bildirildi.

Yunan basınındaki haberlerde, 12 Mayıs’ta Atina yakınlarındaki Salamina deniz üssünden hareket ederek operasyon için hazırlanmak üzere Girit Adası’ndaki Deniz Önleme Eğitim Merkezine (KENAP) giden fırkateynin makine dairesinde hasar tespit edilmesi üzerine yerine SPETSAİS fırkateyninin görevlendirildiği belirtildi.

Haberlerde, SPETSAİS’in, hazırlıklarını tamamlanmasının ardından mayıs sonunda operasyonda görev alacağı kaydedildi.

Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin Libya’ya olan silah ambargosunun denetlenmesi için 31 Mart'ta İrini adı verilen operasyon başlatma kararı almıştı.

Operasyonun, Libya açıklarında gemileri denetlemesi ve yasa dışı petrol ticareti hakkında veri toplaması da bekleniyor.


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