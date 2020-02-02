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  3. Yunanistan'ın hamlesi ülkeyi karıştırdı! 'Utanç verici'

Yunanistan'ın hamlesi ülkeyi karıştırdı! 'Utanç verici'

Yunanistan'ın hamlesi ülkeyi karıştırdı! 'Utanç verici'

Yunan hükümetinin Ege adalarındaki düzensiz göçmen geçişlerini engellemek amacıyla yüzen bariyer kullanılmasına yönelik planı muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisine yol açtı.

Ana muhalefet partisi SYRİZA tarafından yapılan açıklamada, hükümetin yüzen bariyer kullanma planı ''insanlık dışı'' olarak nitelendirildi.

Açıklamada, ''halkımızın dayanışma duygusunu ve insanlığını rencide eden, Avrupa ve uluslararası standartları ihlal eden bir utanç eylemi'' ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Af Örgütü Yunanistan Direktörü Gavriil Sakelaridis konuyla ilgili, ''Yeni Demokrasi hükümeti, yasa dışı bir uygulamayı hayata geçirmek için yasal bir yol bulmaya çalışıyor.'' dedi.

Yüzen bariyer planının birçok soru işaretine neden olduğunu belirten Sakelaridis, planın iltica hakkı gibi temel hakları ihlal ettiğini savundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan yapılan açıklamada ise ''hükümetin bariyer kullanma planını basından öğrendik. Ne planladıklarını ve bariyer kurmakla neyi hedeflediklerini daha iyi anlayabilmemiz için Yunan makamlarıyla temasa geçeceğiz.'' ifadelerine yer verildi.

Yunan hükümeti, Ege adalarındaki düzensiz göçmen geçişlerini engellemek amacıyla yüzen bariyer kullanılacağını açıklamıştı. 2 bin 700 metrelik bariyerin, 50 santimetresi denizin üzerinde kalacak şekilde 1 metre 10 santim yüksekliğinde olması ve yanıp sönen ışıklarla donatılmasının planlandığı duyurulmuştu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre, 2019'da Yunanistan'a giriş yapan göçmen sayısı 59 bin 726'ya ulaştı.

(AA)


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