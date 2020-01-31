Yunanistan'ın göçmen çözümü: Yüzen barikat

Mülteci kamplarında bulunan göçmenleri insanlık dışı koşullarda barındırdığı ortaya çıkan Yunanistan, çareyi deniz yoluyla gelen sığınmacıları engellemek için yüzen barikat kurmakta buldu. Türkiye’den Yunan adalarına geçen sığınmacıları caydırmak isteyen Atina, Ege Denizi’ne ‘yüzen bir barikat sistemi’ yerleştirecek. Yunan Savunma Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden duyurulan ihaleye göre sistemin, 2.7 kilometre uzunluğunda ve 1.1 metre yüksekliğinde bir ağ ya da bariyer şeklinde olması planlanıyor. Bariyerin 50 santimetrelik bölümünün su yüzeyinde bulunması ve burada yanıp sönen ışıkların olması isteniyor. Yunanistan’da altı ay önce göreve gelen Kiriakos Miçotakis hükümeti, göçle mücadele konusunda daha sert bir tutum benimseyeceklerini açıklamıştı.

7 KAT KALABALIK

Midilli, Samos ve Sakız Adası’nda yaşayan Yunanlar geçen hafta mülteci kamplarının aşırı kalabalık olduğu gerekçesiyle protesto gerçekleştirmişti. Yunan adalarında bulunan ve resmi olarak 6 bin 200 kişilik kapasiteye sahip sığınmacı kamplarında 40 binden fazla sığınmacının yaşarken Türkiye ise milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Atina son olarak 100 bin yeni göçmen beklediğini açıklamıştı.