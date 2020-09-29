  • $7,8303
  • 9,1736
  • 474.953
  • 1126.87
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • Yunanistan'ın Ermeni özel harekat birliklerine eğitim verdiği ortaya çıktı
29 Eylül 2020 Salı 14:07 | Son Güncelleme:

Yunanistan'ın Ermeni özel harekat birliklerine eğitim verdiği ortaya çıktı

Yunanistan'ın Ermeni özel harekat birliklerine eğitim verdiği ortaya çıktı
DHA

Yunanistan'ın işgalci Ermenistan komandolarına, Atina yakınlarında Nea Peramos'ta eğitim verdiği ortaya çıktı.

Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'ye kışkırtıcı hamlelerde bulunan Yunanistan'ın işgalci Ermenistan komandolarına, Atina yakınlarında Nea Peramos’ta eğitim verdiği ortaya çıktı.

DHA'nın Batı Trakya’da yayın yapan Birlik Gazetesi’ne dayandırdığı haberine göre iddiaların, 6-9 Haziran 2017 tarihleri arasında, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı (GEETHA) Disiplinlerarası Özel Harekat İdaresi koordinatörlüğünde, Ermeni Komandolarının eğitimi Atina yakınlarında Nea Peramos’ta gerçekleştirildiği kaydedildi.

YUNANLILARDAN 2 GÜNLÜK EĞİTİM

Eğitim sırasında Yunan ordusunun, Ermeni güçlerine hızlı reaksiyon, yakın savaş atışları ve sokak savaş eğitimini içeren 2 günlük eğitim verdiği kaydedildi. 

TÜRKİYE'NİN UYARILARINA RAĞMEN KAMP KAPATILMADI

Yunanistan, terör örgütü başta olmak üzere Türkiye'deki pek çok terör örgütüne mensup teröristlerin  toplandığı Lavrion Kampı'nda eğitim veriyor. Çok sayıda terör örgütüne mensup teröristi Atina'ya yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki kampta bulunuyor. Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen kamp halen kapatılmadı.

TERÖRİSTLERDEN EĞİTİM ALDIK İTİRAFI

Seydo Hazar kod adlı Seyithan Samacan, Hayri Cemil kod adlı Gıyaseddin Altın, Hasan kod adlı Ahmet Akkurt ve 1994’te Ayasofya’nın bahçesine bıraktığı bomba ile iki turisti yaralayan Dilek Öz gibi PKK’lı teröristler, Lavrion Kampı’nda eğitim aldıklarını itiraf etmişti.

<p>Editör:</p><p><a href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Seda Sayan'ın esteti

Seda Sayan'ın estetik paylaşımı olay oldu!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

BİM 29 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

Ülkelerin tarihe geçen hataları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.