Yunanistan'ın Ermeni özel harekat birliklerine eğitim verdiği ortaya çıktı

Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'ye kışkırtıcı hamlelerde bulunan Yunanistan'ın işgalci Ermenistan komandolarına, Atina yakınlarında Nea Peramos’ta eğitim verdiği ortaya çıktı.

DHA'nın Batı Trakya’da yayın yapan Birlik Gazetesi’ne dayandırdığı haberine göre iddiaların, 6-9 Haziran 2017 tarihleri arasında, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı (GEETHA) Disiplinlerarası Özel Harekat İdaresi koordinatörlüğünde, Ermeni Komandolarının eğitimi Atina yakınlarında Nea Peramos’ta gerçekleştirildiği kaydedildi.

YUNANLILARDAN 2 GÜNLÜK EĞİTİM

Eğitim sırasında Yunan ordusunun, Ermeni güçlerine hızlı reaksiyon, yakın savaş atışları ve sokak savaş eğitimini içeren 2 günlük eğitim verdiği kaydedildi.

TÜRKİYE'NİN UYARILARINA RAĞMEN KAMP KAPATILMADI

Yunanistan, terör örgütü başta olmak üzere Türkiye'deki pek çok terör örgütüne mensup teröristlerin toplandığı Lavrion Kampı'nda eğitim veriyor. Çok sayıda terör örgütüne mensup teröristi Atina'ya yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki kampta bulunuyor. Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen kamp halen kapatılmadı.

TERÖRİSTLERDEN EĞİTİM ALDIK İTİRAFI

Seydo Hazar kod adlı Seyithan Samacan, Hayri Cemil kod adlı Gıyaseddin Altın, Hasan kod adlı Ahmet Akkurt ve 1994’te Ayasofya’nın bahçesine bıraktığı bomba ile iki turisti yaralayan Dilek Öz gibi PKK’lı teröristler, Lavrion Kampı’nda eğitim aldıklarını itiraf etmişti.