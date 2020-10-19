  • $7,899
  • 9,3165
  • 484.995
  • 1208.24
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • Yunanistan'dan Ersin Tatar açıklaması: Kıbrıs müzakerelerini sürdüreceğini umuyoruz
19 Ekim 2020 Pazartesi 15:58 | Son Güncelleme:

Yunanistan'dan Ersin Tatar açıklaması: Kıbrıs müzakerelerini sürdüreceğini umuyoruz

Yunanistan'dan Ersin Tatar açıklaması: Kıbrıs müzakerelerini sürdüreceğini umuyoruz
AA

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyo Petsas, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 5. cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'la ilgili açıklamalarda bulundu. Petsas, Tatar'ın Kıbrıs müzakerelerini sürdüreceğini umduklarını bildirdi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyo Petsas, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 5. cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'la ilgili açıklamalarda bulundu.

AA'da yer alan haberde Petsas, düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında, KKTC'de dün yapılan cumhurbaşkanı seçiminin sonucuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bir seçimin ardından geriye değil, ileriye bakılması gerektiğini söyleyen Petsas şu ifadelere yer verdi:

"Bu nedenle Kıbrıslı Türkler tarafından seçilen yeni liderin, Kıbrıs sorununu çözmek için müzakere masasına geleceğini umuyoruz." 

KKTC'de dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, Ulusal Birlik Partisinin (UBP) adayı Ersin Tatar oyların yüzde 51,69'unu alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.

<p>Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılan ve 'asrın projesi' olar

'Asrın projesi' askılı boru sistemiyle Anadolu'dan KKTC'ye su taşıyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ağrı, sonbaharla birlikte farklı bir güzelliğe büründü

Fethiye'de yağış sonrası denizin rengi değişti

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.