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  3. Yunanistan'dan AB Dış Politika Konseyine acil 'düzensiz göçmen' toplantısı çağrısı

Yunanistan'dan AB Dış Politika Konseyine acil 'düzensiz göçmen' toplantısı çağrısı

Yunanistan'dan AB Dış Politika Konseyine acil 'düzensiz göçmen' toplantısı çağrısı

Yunanistan, düzensiz göçmen sorunu nedeniyle, AB'ye acil toplanma çağrısı yaptı.

Yunanistan'ın, düzensiz göçmen sorunuyla ilgili son gelişmeler nedeniyle Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Konseyinin acilen toplanması talebinde bulunduğu bildirildi.

AA'nın aktarmış olduğu haberde, basındaki haberlere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.

Dendias, görüşmede, Borrell'i düzensiz göçmen meselesiyle ilgili bilgilendirdi ve AB Dışişleri Bakanları Konseyinin acilen toplanmasını talep etti.

Nikos Dendias, aynı konuya ilişkin ABD'nin Atina Büyekelçisi Geoffrey Pyatt ile bir araya gelmesinin yanı sıra Avusturya, Bulgaristan ve Kuzey Makedonyalı mevkidaşlarıyla da telefon görüşmeleri yaptı.


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