Yunanistan'da vizon alarmı: Tüm aşı çalışmalarını yek edebilir

Mutasyona uğrayarak değişen koronavirüsün başka canlılara da bulaştığı haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak vizonlardan insanlara bulaştığı ortaya çıkan virüs, Yunanistan'da endişeye neden oldu.

NTV'de yer alan habere göre, korona virüsün bütün dünyayı etkisi altına alması sonrasında, son dönemde virüsün mutasyona uğrayarak değiştiği ve başka canlılara da bulaştığı haberleri geliyor. Bunun en büyük örneği vizonlar.

Dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi Danimarka’da, mutasyona uğrayan yeni tip korona virüsün vizonlardan insanlara bulaşmasının ortaya çıkması üzerine, 4 Kasım’da, hükümet tarafından kürkleri için çiftliklerde yetiştirilen yaklaşık 17 milyon vizonun itlaf edilmesi kararı alındığı açıklanmıştı.

Hükümet, vizonların itlafına gerekçe olarak, geliştirilmekte olan Covid-19 aşısının, mutasyona uğrayan virüse etki etmediğini vurgulamıştı.

AB: AŞI ÇALIŞMALARINI YOK EDER

AB sağlık ajansı, özellikle Danimarka’da olmak üzere Avrupa’da vizon popülasyonları arasında Kovid-19 virüsünün insanlara geçmeden önce hızla mutasyona uğramasıyla ilgili açıklama yaptı.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), koronavirüsün vizonlar ve insanlar arasında yayılmasını engellemek için yeni bir kılavuz yayınladı. ECDC, eğer önlem alınmazsa mutasyona uğrayan virüsün aşı çalışmalarını yok edeceğini açıkladı.

Danimarka genelinde bin 139 vizon çiftliği bulunurken en az 216 çiftlikte korona virüs olduğu tahmin ediliyor.

Hükümetin itlaf aldığı kararın açıklanmasının ardından "riskli bölge" olarak belirlenen Kuzey Jylland Bölgesi karantinaya alınırken, vizonların itlafıyla başlayan süreçte, hükümetin riskli bölgeler dışında tüm ülkede itlaf emrinin yasal dayanağının olmadığı ortaya çıktı.

Bu durum üzerine özür dileyen hükümet, yasa çalışmalarına başlarken, muhalefet partileri Jensen’in süreçte yalan söylediğini iddia ederek, bakanın istifa etmesini istiyor.

YUNANİSTAN’DA VİZON TEHLİKESİ

Kovid-19’un mutasyon geçirerek yayıldığı vizonlarla ilgili Türkiye de risk altında olabilir. Sınır komşumuz Yunanistan’da iki ayrı çiftlikte corona virüs taşıyan vizonlar tespit edildi. Kuzey Yunanistan’da yer alan Kozani ve Kesriye’de yer alan çiftliklerde çalışanların Kovid-19 taşıdığı tespit edildi.

Türkiye’ye yaklaşık 400 kilometre kuş uçuşu mesafede olan Kesriye’de yer alan çiftlikte 10 kişide korona virüs tespit edildi. Vizon kürkü ticaretinde önemli ülkelerden olan Yunanistan’ın Danimarka gibi itlaf yoluna gidip gitmeyeceği bilinmiyor.