Yunanistan'da Türkiye paniği: Askerlik süresi uzatılacak

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin attığı adımlar sonrası büyük panik yaşayan Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis, ülkedeki askerlik hizmeti yaşının 18 olmasının planlandığını ve ülkedeki askerlik süresinin ise 9 aydan 12 aya çıkartılması için hazırlıklara başladıklarını duyurdu.

DHA'nın Yunan medyasına dayandırdığı haberde, emekli Korgeneral Yannis Baltzois da askerlik süresinin değiştirilmesine ilişkin karara yönelik, "Bugün bulunduğumuz şartlar içerisinde çok gerekli bir hamle olduğunu düşünüyorum. Askeri personel eksikliğimizi tamamlıyor." ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN'DA 136 BİN ASKERİ PERSONEL MEVCUT

Yunanistan Kuvvetleri, 90 bini profesyonel asker olmak üzere 136 bin askeri personeli bünyesinde barındırıyor. 9.3 milyar dolarlık savunma bütçesine sahip olan Yunanistan ordusu bütçesinin %73.9’unu personel giderlerine ayırmak zorunda kalıyor.

TÜRKİYE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 9. ORDUSU

ABD merkezli bağımsız Global Firepower'ın 2020 raporuna göre Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyanın en güçlü 9'uncu ordusu konumunda bulunuyor. Aynı listede Yunan ordusu 33. sırada yer alıyor