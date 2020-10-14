Yunanistan'da suç örgütü Altın Şafak Partisinin yöneticilerine verilen ceza belli oldu

Yunan mahkemesi aşırıcı sağcı suç örgütü Altın Şafak Partisinin lider kadrosuna ve üyelerine verilen cezaları açıkladı.

AA'da yer alan habere göre, partinin lideri Mihaloliakos ve diğer yöneticileri Ilias Kasidiaris, Yiannis Lagos, Giorgos Germenis, Ilias Panagiotaros, Panagiotis Iliopoulos ve Nikos Papas, 13'er yıl hapis cezası aldı.

Artemis Matheopulos'a da "suç örgütü yönetmek" suçundan 10 yıl hapis cezası verilirken, davada yargılanan diğer sanıklar ise "suç örgütüne üye olmak" suçundan 5 ila 10 yıl hapis cezalarına çarptırıldı.

Parti üyesi Yorgo Rupakias, solcu şarkıcı Pavlos Fissas'ı öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

SUÇ ÖRGÜTÜ İLAN EDİLMİŞTİ



Temyiz Mahkemesi, 5 yılı aşkın süredir devam eden davada, 454 duruşmanın ardından geçen çarşamba Altın Şafak'ın suç örgütü olduğuna hükmetmişti.

Atina'nın Keratsini semtinde 2013'te sabaha karşı Altın Şafak Partisi üyesi Yorgo Rupakias, şarkıcı Fissas'ı kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü.

Vatandaşı Koruma Bakanlığı, aşırı sağcı partinin suç örgütü kapsamına alınması için soruşturma başlatmıştı.

Altın Şafak Partisi lideri Mihaloliakos, bazı eski parti mensubu milletvekilleri ve üyelerinin de yer aldığı 69 sanık suç örgütü kurmak, bu örgütte yer almak ve yönetmek, kara para aklamak, şantaj, izinsiz silah bulundurmak ve ırkçı şiddet eylemleri düzenlemek suçlarından yargılanıyordu.