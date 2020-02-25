Yunanistan'da mülteci kampı tartışması sokağa taştı! Polis müdahale etti

Yunanistan'da, hükümetin Midilli (Lesvos) ve Sakız (Hios) adalarındaki mülteci kamplarını "kapalı" hale getirme kararına karşı düzenlenen gösteride, eylemcilerle polis arasında çatışma çıktı.

AA'nın aktarmış olduğu habere göre, Midilli'de kamp inşaatı için iş makineleri ve takviye polis birlikleri taşıyan geminin ada limanına yanaşmasını engellemeye çalışan vatandaşlara polis müdahale etti.