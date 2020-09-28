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  • Yunanistan'da "Mike Pompeo" protestosu... ABD bayrağı yakıldı!
28 Eylül 2020 Pazartesi 22:12 | Son Güncelleme:

Yunanistan'da "Mike Pompeo" protestosu... ABD bayrağı yakıldı!

Yunanistan'da "Mike Pompeo" protestosu... ABD bayrağı yakıldı!
AA

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Yunanistan'a ziyaret gerçekleştirildi. Pompeo'nun ziyareti başkent Atina ile Selanik ve Girit'te protestolara neden oldu. Gösterilerde ABD bayrağı yakıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Yunanistan'ı ziyareti başkent Atina ile Selanik ve Girit'te protesto edildi.

AA'nın aktardığı habere göre, ABD'nin Selanik Konsolosluğu yakınında toplanan bir grup, Pomepo'nun Selanik'i ziyaretine tepki amacıyla "Savaş bakanı Pompeo evine git" şeklinde slogan atarak ABD bayrağını yaktı.

Diğer yandan başkent Atina'da da ABD karşıtı gruplar toplanarak ABD Büyükelçiliğine yürümek istedi. Polisle çatışan göstericiler, göz yaşartıcı gazla dağıtıldı.

Selanik'teki temaslarının ardından Girit'e geçen Pompeo, Ada'nın Heraklion kentinde de ABD karşıtı gruplarca protesto edildi.

POMPEO'NUN YUNANİSTAN ZİYARETİ

Pompeo, bugün Selanik'te Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya gelmişti. Dendias ile enerji iş birliği, savunma konuları ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele alan Pompeo, daha sonra Girit'e giderek Başbakan Kiryakos Miçotakis ile akşam yemeğinde bir araya gelmişti.

Miçotakis ve Pompeo, yarın sabah Girit'teki Suda Donanma Üssü'nde ortak basın açıklaması yapacak.

Pompeo, Yunanistan'daki temaslarının ardından İtalya ve Hırvatistan'ı ziyaret edecek.

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