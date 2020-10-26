  • $8,0636
  • 9,5366
  • 492.075
  • 1175.89
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • Yunanistan'da koronavirüs vakaları arttı... Sokağa çıkma yasağı başladı
26 Ekim 2020 Pazartesi 11:18 | Son Güncelleme:

Yunanistan'da koronavirüs vakaları arttı... Sokağa çıkma yasağı başladı

Yunanistan'da koronavirüs vakaları arttı... Sokağa çıkma yasağı başladı
DHA

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle Yunanistan'da saat 00.30-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

 Yunanistan'da artan koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle 00.30-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi. 

DHA'da yer alan habere göre, Yunanistan’da başkent Atina ve Selanik’in de aralarında olduğu çok sayıda kentte artan koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle bugünden itibaren 00.30-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Öte yandan ülkenin Batı Trakya yakasında son 3 günde Rodop ilinde toplam 40 pozitif vaka bulunması sonrasında yetkililer, Rodop ilinin 3’ncü seviyeye geçmesi an meselesi olduğunu ifade etti.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı tarafından dün açıklanan koronavirüs bilançosuna göre, ülke genelinde bir günde 935 vakadan 34’ünün Batı Trakya’da olduğu belirtildi.

Bunlardan 20’sinin Rodop, 3’ünün İskeçe ve 11’inin ise Meriç ilinde olduğu açıklandı.

<p>Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin işareti i

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Boyalı Dağı doğal güzelliği ile ziyaretçilerini büyülüyor

Adana'da kocasının kıskançlık nedeniyle eve kilitlediği kadın koruma altına alındı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.