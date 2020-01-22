Yunanistan'da Ekaterini Sakelaropulu ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi

Yunanistan'da kısa süre önce değişiklik yapılan Anayasa maddesine göre, 300 sandalyeli parlamentoda yapılacak seçimi kazanan Ekaterini Sakelaropulu ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi. Sakelaropulu parlamentoda 261 oy aldı.



Seçimdeki tek aday Sakelaropulu'yu Yeni Demokrasi, Syriza ve Kinal partileri destekledi.



Yunanistan'da 15 Ocak'ta Başbakan Kiriakos Miçotakis tarafından cumhurbaşkanlığına aday gösterilen Sakelaropulu, 2018'den bu yana Danıştay Başkanlığı görevini yürütüyordu.



64 yaşındaki Sakelaropulu sivil özgürlükler, çevre, azınlık ve mülteci sorunları gibi konulardaki hassasiyetiyle tanınıyor.