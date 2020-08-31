Yunanistan'da büyük panik: Fransa'dan 18 tane savaş uçağı alıyor

Yunanistan, Fransa'da 8'i hibe olmak üzerek 18 adet Rafele tipi savaş uçağı almaya hazırlanıyor. Konu ile ile ilgili resmi açıklamanın 2020 yılı içerisinde yapılması bekleniyor.

NTV'nin Yunan basınına dayandırdığı haberde Yunanistan'a hibe edilecek 18 adet Rafele tipi savaş uçağın Libya'daki el Vatiyye Hava Üssü'nde görev yapmış olan uçaklar olduğu belirtiliyor.

MISIR İLE GÖRÜŞME YAPILMASI SÖZ KONUSU

8 savaş uçağı hibe edilecek diğer 10 uçak için ise Yunanistan'ın üretici firmaya sipariş vereceği bildiriliyor. Ancak ilgili firmanın, Mısır'ın halihazırda bulunan 20 siparişi ile birlikte toplam 30 adet Rafale tipi savaş uçağını kısa zamanda üretmesinin zor olması nedeniyle siparişin bir kısmının ertelenmesi için Mısır ile görüşme yapılması söz konusu. Mısır'ın 20 adetlik siparişinin yarısının Yunanistan'a verilmesi, böylelikle her iki ülkeye de teslimatın bir an evvel yapılması gündemde