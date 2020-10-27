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  • Yunanistan'da bir anti-mayın gemisiyle Portekiz bandıralı ticaret gemisi çarpıştı
27 Ekim 2020 Salı 11:20 | Son Güncelleme:

Yunanistan'da bir anti-mayın gemisiyle Portekiz bandıralı ticaret gemisi çarpıştı

Yunanistan'da bir anti-mayın gemisiyle Portekiz bandıralı ticaret gemisi çarpıştı
AA

Yunanistan'da bir anti-mayın gemisiyle Portekiz bandıralı ticaret gemisinin çarpıştığı bildirildi.

Yunanistan'da Pire Limanı açıklarında "Kallisto" adlı anti-mayın gemisiyle Portekiz bandıralı ticaret gemisi "Maersk Launceston" çarpıştı.

AA'da yer alan haberde donanma gemisinin ağır hasar alarak yan yattığı kaza sonrası bölgeye gönderilen römorkörün gemiyi çekmek için çalışmalara başladığı kaydedildi.

YARALILAR VAR

"Kallisto" adlı gemide bulunan 27 kişiden iki yaralının hastaneye kaldırıldığı, kalan 25 kişinin ise buradan diğer bir askeri gemiye taşındığı belirtildi.

Kazanın nedeni hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

<p>Editör: Ezgi Aşık <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p><

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