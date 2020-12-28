Yunanistan, İyon Denizi'ndeki krizden bile Türkiye'yi suçladı

Yunanistan’ın İyon Denizi’ndeki kara sularını 6 milden 12 mile çıkarma kararının ardından bölgedeki ilk kriz patlak verdi. Yunan balıkçı gemilerinin kendi kara sularından 7 mil açığa çıkarak Arnavutluk kara sularına girmesi sonucunda gerginlik yaşandı.

Aksam.com.tr’nin Pentapostagma’dan aktardığı habere göre, Arnavutluk’u provokasyon yapmakla itham eden Yunanistan tarafı ise İyon Denizi’nde Arnavutluk ile yaşadığı krizden dolayı bile Türkiye’yi suçladı.

Türkiye’nin Arnavutluk ordusunu güçlendirdiğini, desteklediğini ve cesaretlendirdiğini yazan Yunan basını, “Türkiye, iki ülke arasında imzalanan anlaşma doğrultusunda Arnavutluk’a askeri teçhizat temin ederek kendilerini cesaretlendirdi.” diye yazdı.