Yunanistan İtalya'ya adayı rüşvet verdi

Askeri güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Twitter’da şunları yazdı: “İtalya’yı yanına çekmeye çalışan Atina, bu amaç uğruna Akdeniz’de savunduğu adaların kıta sahanlığı yetkisi olması gerektiğine dair iddiasını terk etti. İyon Denizi’ndeki Diaponia adası üzerindeki haklarını İtalya’ya devrederek Akdeniz’deki adalar üzerinden iddia ettiği sözde haklarını lağv etti. Bu tavizle Türkiye’nin işbirliklerine zarar vermeyi amaçlıyor ancak kendi ayağına sıkıyor.”

MİÇOTAKİS: ÇATIŞMA İSTEMEYİZ

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in danışmanı dün, Türkiye ile sıcak bir çatışmaya girmenin istedikleri en son şey olduğunu söyledi.