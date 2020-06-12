Yunanistan İtalya'ya adayı rüşvet verdi
Türkiye'nin Libya ile Akdeniz'de imzaladığı Deniz Yetki Alanları Anlaşması'nın bir benzerini İyon Denizi'nde İtalya ile imzalayan Yunanistan'ın ikiyüzlülüğü deşifre oldu.
Askeri güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Twitter’da şunları yazdı: “İtalya’yı yanına çekmeye çalışan Atina, bu amaç uğruna Akdeniz’de savunduğu adaların kıta sahanlığı yetkisi olması gerektiğine dair iddiasını terk etti. İyon Denizi’ndeki Diaponia adası üzerindeki haklarını İtalya’ya devrederek Akdeniz’deki adalar üzerinden iddia ettiği sözde haklarını lağv etti. Bu tavizle Türkiye’nin işbirliklerine zarar vermeyi amaçlıyor ancak kendi ayağına sıkıyor.”
MİÇOTAKİS: ÇATIŞMA İSTEMEYİZ
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in danışmanı dün, Türkiye ile sıcak bir çatışmaya girmenin istedikleri en son şey olduğunu söyledi.