Yunanistan, İsrail ve Rumlar Türkiye'ye karşı birleşti

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi Savunma Bakanı Charalambos Petrides, üç ülke arasındaki askeri işbirliğinin yoğunlaştırılmasını öngören bir anlaşmaya vardı. Anlaşmanın Türkiye’ye karşı bir adım olarak imzaladığı ifade ediliyor.

ENDÜSTRİ İŞBİRLİĞİ

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde bir araya gelen üç bakan, bu işbirliğinin ülkelerindeki silahlı kuvvetleri daha hazırlıklı bir durumda tutacağını, daha fazla iş fırsatı yaratmaya yardımcı olacağını ve gerilimlerle dolu bir bölgede güvenliği artıracağını vurguladı. Times of Israel gazetesine göre Gantz, “Savunma yeteneklerimizi geliştirmek ve üç ülkenin ekonomilerine binlerce iş fırsatı sağlamak için endüstriyel işbirliğini büyük ölçekte geliştirme konusunda anlaşmaya varıldı” dedi.