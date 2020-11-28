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28 Kasım 2020 Cumartesi 22:56 | Son Güncelleme:

Yunanistan Doğu Akdeniz gerilimini tırmandırıyor: Girit'te S-300 test edildi

Yunanistan Doğu Akdeniz gerilimini tırmandırıyor: Girit'te S-300 test edildi
DHA

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, Girit Adası'nda konuşlu bulunan Ruslara ait S-300 hava ve füze savunma sistemini test etti.

Yunanistan, Girit Atış Poligonu’nda 23-27 Kasım arasında süren tatbikatta, Rusya’ya ait S-300 hava ve füze savunma sistemlerini test etti.

DHA'nın aktardığı habere göre, tatbikata, Yunanistan ve Almanya'nın yanı sıra Hollanda ve ABD'den de askeri personel katıldı. Tatbikatta başta Rus S-300 füzeleri olmak üzere TOR-M1 ve OSA-AK Yönlü Füze (K/B) sertifika atışlarının yanı sıra HAWK, ASRAD ve MANPAD (STINGER) füzeleriyle atışlar yapıldığı belirtildi.

Öte yandan, tatbikatta uçaksavar füzeleri, Yunan uçaksavar savunma sistemine entegre edilmiş Rus, Amerikan ve Alman yapımı orta ve kısa menzilli füze savunma sistemleri bir hafta boyunca denenerek ateşlendi.

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