Yunanistan bu kez de Oruç Reis'i bahane etti: Bölgeden ayrılmadıkça görüşmelere oturmayacağız

Yunanistan istikşafi görüşmeler için ön şart koşmayı sürdürüyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türk yetkililerinin ön koşulsuz diplomasi çağrılarına karşılık, "Oruç Reis bölgeden ayrılmadığı müddetçe Türkiye ile istikşafi görüşmelere oturmayacağız." dedi.

AA'da yer alan habere göre, Dendias, Kanadalı mevkidaşı François-Philippe Champagne ile Atina'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Oruç Reis için Doğu Akdeniz'de NAVTEX (denizcilere duyuru) ilanının "provokasyon" ve Türkiye'nin bu bölgede "istikrarsızlık unsuru" olduğunu iddia etti.

Kanada Dışişleri Bakanı Champagne ise Türkiye ile Yunanistan arasında tansiyonun düşürülmesi adına ara buluculuk yapmaya hazır olduklarını kaydederek, krizin çözümü için diyalogdan yana olduklarını söyledi.

Konuya ilişkin NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de temas halinde olduklarını dile getiren Champagne, "Gerginliğin giderileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Diğer yandan Champagne, Atina'daki temasları kapsamında Başbakan Kiryakos Miçotakis tarafından da kabul edildi.

- İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER

Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi (keşif amaçlı) görüşmelerin 61. turunun "yakında" İstanbul'da yapılacağı açıklanmıştı.

İki ülke arasında 2002'de başlatılan istikşafi görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Dönemin Yunan hükümeti tarafından askıya alınan görüşmeler, bu tarihten sonra siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.