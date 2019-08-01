Yunan ve Mısırlı bakanlardan büyük küstahlık!

Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bir araya geldi.Fatih, Yavuz ve Barbaros’la Doğu Akdeniz’deki haklarını korumak için Türkiye’nin attığı adımlar, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi’ni rahatsız etmeye devam ediyor.

ADAYA ASKER TALEBİ

İlk yurtdışı ziyaretini Kıbrıs Rum kesimine gerçekleştiren Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye’nin sondaj çalışmalarına karşılık ‘Kıbrıs’a daha fazla Yunan askeri gönderin’ talebinde bulundu. Miçotakis, Türkiye’nin başlattığı sondaj çalışmalarının hukuka aykırı ve yasadışı olduğunu öne sürdü, cevapsız kalmayacağını savundu. Bununla da yetinmeyen Miçotakis, Kıbrıslı Türklere kanlı saldırılar gerçekleştiren EOKA milislerinin mezarlarını ziyaret etti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Mısırlı mevkidaşı Sami Şükrü arasında gerçekleşen görüşmede de Türkiye’yi hedef alan sözler sarf edildi.

İÇİ BOŞ İFADELER

Görüşmenin ardından açıklama yapan Dendias, Türkiye’nin uluslararası hukuka meydan okuduğunu söyledi. Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü ise isim vermeden Türkiye’yi hedef alarak, bölgede provokatif davranışların gerçekleştirildiğini ifade etti.

(Güneş)