Yunan politikacıdan "Türkiye" açıklaması: Miçotakis halka yalan söylüyor

SYRIZA Sözcüsü Nassos Iliopoulos, Yeni Demokrasi Partisi'nin (ND), Türk-Yunan gerilimi konusunda halka yalan söylediğini belirtti. Iliopoulos, SYRIZA'nın önerisinin, uluslararası hukuk temelinde diyalog ve gerilimi azaltma olduğunu söyledi.

Star.com.tr'nin haberine göre, SYRIZA Sözcüsü Nassos Iliopoulos, ülkenin ekonomik durumu ve bir süredir Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu.

Iliopoulos, iktidardaki merkez sağ Yunan siyasi partisi Yeni Demokrasi Partisi'nin, krizlere karşı aldığı kararlarda, toplumsal çoğunluğu destekleyen politikalara ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Hükümetin batan ekonomi konusunda attığı adımları sert bir dille eleştiren Iliopoulos, "Bay Petsas'ın (Hükümet Sözcüsü), matematikle arası pek iyi değil. Yoğun bakım ünitesindeki günlük ödenek, salgının ortasında 800'den 1.600 euroya iki katına çıktığında, bunun işçilik maliyetlerini karşılamak için yapıldığını söyledi, bu bir yalan. Bay Petsas'ın hükümetin salgınla mücadele için 24 milyar euro verdiğini iddia etmesi de bir yalan." dedi.

TÜRKİYE - YUNANİSTAN GERİLİMİ

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru çalışmaları sonrası, provokasyonlarla bölgedeki gerilimi tırmandıran Yunanistan, Avrupa Birliği'ne "yaptırım uygula" baskısı yaparak, Türkiye'yi bu haklarından vazgeçirmeye çalışıyor.

Bu konuya da değinen Iliopoulos gerilimle ilgi, "Yeni Demokrasi Yunan halkına gerçeği söylemiyor. Çünkü kimse Yunan yetkililerin Berlin'deki Türk tarafıyla nasıl bir fikir birliğine vardığını tam olarak bilmiyor. Başbakan'ın sözlü bir yazılı kayıt dediği şey neydi, bir anlaşma mı?" ifadelerini kullandı.

Iliopoulos, SYRIZA'nın çözüme yönelik önerisinin ise, "Uluslararası hukuk temelinde diplomasi, diyalog, gerilimi azaltma" olduğunu vurguladı.

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