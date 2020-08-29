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  3. Yunan polisinden çocuklara işkence
29 Ağustos 2020 Cumartesi 02:10 | Son Güncelleme:

Yunan polisinden çocuklara işkence

Yunan polisinden çocuklara işkence

Danimarkalı aktivist Mette Nielsen, Yunanistan'daki mülteci kamplarında kötü koşullarda kalan 500 çocuğun ülkesine kabul edilmesi için eylem yapıyor.

Danimarka’nın, Yunanistan’daki düzensiz göçmenler arasında bulunan refakatsiz çocukları ülkeye kabul etmesini isteyen aktivist Mette Nielsen (27), ülkenin farklı şehirlerinde peluş oyuncaklarla eylem düzenliyor. Midilli Adası’ndaki Moria Kampı’na sığınan binlerce düzensiz göçmen arasındaki refakatsiz çocukların zor şartlarda kampta bulunduğunu belirten Nielsen, Danimarka’nın 500 refakatsiz çocuğu kabul etmesi için 500 peluş oyuncakla düzenlediği eyleminin amacını ve Yunanistan’da yaşadıklarını anlattı.

GÖRDÜKLERİMİ UNUTAMAM

Aktivist Nielsen şunları söyledi: “Moria Kampı’ndaki çocukların sadece aileleri değil, her şeyi eksik. Su, yemek, yatacak bir yatak ve tabii peluş oyuncak. Çocuklar Danimarka’ya geldiklerinde onlara hediye edeceğim. Gördüklerim ve yaşadıklarım hiç aklımdan gitmiyor. Yetersiz beslenmiş, travma geçirmiş, çamur ve çöpler arasında uyuyan çocuklar gördüm.”

HAYATTAN ÜMİDİ KESMİŞLER 

Çocuklarla konuştuğunda, çocuklardan birinin kendisine “ölmek istiyorum” dediğini aktaran Nielsen, “Moria Kampı’nda çocuklar kendilerine zarar veriyor, intihar ediyor ve Yunan polisi işkence yapıyor” dedi.

HAYATTAN ÜMİDİ KESMİŞLER 

Çocuklarla konuştuğunda, çocuklardan birinin kendisine “ölmek istiyorum” dediğini aktaran Nielsen, “Moria Kampı’nda çocuklar kendilerine zarar veriyor, intihar ediyor ve Yunan polisi işkence yapıyor” dedi.

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