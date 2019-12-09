Yunan pilot, 'Türkler bu dilden anlar' deyip Türk gemisini hedefe kilitledi

Gerginliği her geçen gün artırmaya çalışan Yunanistan hadsizlikte sınır tanımamaya devam ediyor.

Yunanistan'ın savaş pilotu Loannis Nikitas, Türkiye'nin savaş gemisini hedefe kitleyerek skandal bir olaya imza attı. Nikitas, Türk gemisinin hedef alındığı kokpit görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

YUNAN PİLOT: TÜRKLER BU DİLDEN ANLAR

Savaş pilotu Nikitas, yaptığı paylaşımda ''Türkler bu dilden anlar'' şeklinde ifadeler kullanarak ne derecede aciz bir duruma düştüklerini resmen gözler önüne serdi.

Yunan pilotun Türk fırkateynini hedefe kitlediği anlar

Yunan pilotun Türk fırkateynini hedefe kitlediği anlar

LİBYA, TÜRKİYE İLE İMZALANAN ANLAŞMANIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİNİ DUYURDU

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Türkiye ile imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ve "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın yürürlüğe girdiğini açıkladı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU TEHDİTLERE KARŞI SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Libya ve Türkiye'ye karşı yapmış olduğu tehditlere çok sert yanıt verdi. Çavuşoğlu, "Bir ülkeyi tehdit etmek doğru mu? Bu gizli saklı bir şey değil. Büyükelçini sınır dışı edeceğim dersen Libya böyle bir duruma boyun eğmez. Adam gibi isteselerdi Libya da verirdi biz de verirdik. Düşmanca tavır devam ederse karşılığını veririz" ifadelerini kullanmıştı.

(Haber 7)