Yunan mülteci kampında yeni trajedi: 9 aylık bebek susuzluktan öldü

Sınır Tanımayan Doktorlar’ın (MSF) sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Yunanistan’a bağlı Midilli Adası’ndaki kötü şöhretli Moria kampında 9 aylık bir bebek sıvı kaybından öldü. Bebeğin birkaç gün önce öldüğü belirtilen açıklamada, ‘’Moria kampında kalan insanların ruhsal ve fiziksel sağlıkları sürekli risk altında. Yunanistan ve Avrupa Birliği hemen harekete geçmeli.’’ ifadeleri yer aldı.

15 BİN KİŞİ ZORDA

Sürekli kötü şartlarıyla gündeme gelen 3 bin kişi kapasiteli Moria kampında 5 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 15 bin kişi, zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve yardım örgütleri çalışanları, göçmenlerin yaşadığı şartlara ilişkin sık sık uyarılarda bulunuyor. Yunanistan hükümeti, yeni göçmen kanunu kapsamında, adalardaki yoğunluğu azaltmak üzere kasım sonuna kadar 4 binden fazla düzensiz göçmeni ana karaya taşımayı planlıyor.

‘ÜLKEMDEN UTANIYORUM’

Geçtiğimiz haftalarda da Alman Bild gazetesinin Yunan kökenli muhabiri Liana Spyropoulou, Türkiye’deki Altınözü ve Kilis mülteci kamplarını incelemiş, kamplardaki güzellikleri görünce, “Yunanistan topu topu 65 bin mülteciye bakamıyor. Türkiye’de ise 3 milyon mülteci yaşıyor. Bir Yunan olarak ülkemden utanıyorum” demişti.