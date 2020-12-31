31 Aralık 2020 Perşembe 02:21 | Son Güncelleme:
Yunan medyasında Lozan provokasyonu
Yunan gazetesi Kathimerini, Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in hafta sonu yaptığı açıklamaları “Türkiye Lozan Antlaşması'nın değiştirilmesini istiyor” başlığıyla okurlarına provokatif ve yanıltıcı şekilde sundu.
Yunan SKAI televizyonundaki bir programda ise iktidardaki Yeni Demokrasi’nin milletvekili olan Prof. Angelos Syrigos, antlaşmanın yenilenmesi teklifi için Türkiye’yi tahrike kalkıştı. Syrigos, “Türkiye Lozan Antlaşması’ndan yakasını sıyırmak istiyor” dedi.