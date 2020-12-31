Yunan medyasında Lozan provokasyonu

Yunan SKAI televizyonundaki bir programda ise iktidardaki Yeni Demokrasi’nin milletvekili olan Prof. Angelos Syrigos, antlaşmanın yenilenmesi teklifi için Türkiye’yi tahrike kalkıştı. Syrigos, “Türkiye Lozan Antlaşması’ndan yakasını sıyırmak istiyor” dedi.