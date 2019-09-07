Yunan medyasında 'rota' korkusu: Türkiye 'adalar' politikasını adım adım uyguluyor

Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterindeki yerli ve milli İHA/SİHA’ların havada izledikleri rotayı haberleştiren Yunan medyası, Ankara’nın bölgede izlediği stratejiyi ‘tehlike’ olarak nitlendirdi. Söz konusu haberde, “Türkiye, Yunan takımadalarını bölmeyi amaçlayan politikayı sapma olmadan sistematik olarak tasarladı ve uyguluyor” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan yine yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Som-B2 füzelerinin hedefi tam isabetle vurmasını da değerlendiren haber sitesi, şu ifadelere yer verdi: “Türk medyası Som-B2 atışı için bayram ediyor. Türk ihaları Ege ve Doğu Akdeniz'i 24 saat boyunca kayıt altına alıyor”.