Yunan basınının hezeyanları sürüyor: ‘Erdoğan'a kim karşı koyacak?'

Türkiye’nin hem sınırlarını terörden arındırma mücadelesi hem de uluslararası hukuktan doğan deniz haklarını koruma konusundaki kararlı adımları, Yunanistan basınında geniş yer tutmaya devam ediyor.

Aksam.com.tr’nin To Vima gazetesinden aktardığı “Erdoğan’a kim karşı koyacak?” başlıklı haberde, Türkiye’nin Antalya körfezine hapsedilmeye çalışılmasına karşı atılan adımlar çarpıtılarak “Türkiye sürekli yeni cepheler açarak bölgedeki istikrarsızlığı körüklüyor.” denildi.

Türkiye’nin Kuzey Afrika, Kafkaslar, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’de süregelen hukuksuzlukların ortadan kaldırılması, coğrafyanın terörden arındırılması, yaşanan çatışmalardan etkilenen sivillerin korunması ve bölgenin istikrarına zarar verecek haksızlıkların giderilmesi konusundaki çabaları hakkında asılsız iftiralarda bulunan To Vima gazetesi, uluslararası toplumu Türkiye’ye karşı sorumluluk üstlenmeye çağırdı.

Herhangi bir dayanak öne sürmeksizin Türkiye’yi “yayılmacı politika” uygulamakla itham etmeye çalışan To Vima gazetesi, ABD’nin 3 Kasım’daki Başkanlık Seçimleri’ne odaklanmış olmasının Yunanistan’ı sorunlarına tek başına çare bulmaya ittiğini yazdı.

Yunan gazetesi, Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan haklarını hukuk çerçevesinin dışına çıkmadan arıyor olmasına karşın, “Türkiye’yi frenleyecek kararların geciktirilmesi ya da ertelenmesi, Yunanistan’ın da ötesine geçecek hayati sonuçlar doğuracaktır.” satırlarına yer verdi.