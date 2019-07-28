Yunan basınını korku sardı! 'Yeni bir Mart 1987 vakasıyla karşı karşıyayız"

TM Dijital Haber Merkezi

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri, Yunan basınının manşetlerini süslemeye devam ediyor. Türkiye’nin Akdeniz’deki Kızılhisar (Meis ya da Kastellorizo diye de bilinir) bölgesinde gerçekleştireceği sondaj faaliyetini öne çıkaran Yunan basını, “Savaş oyunları yine başlıyor, fakat bu sefer sonuçlarını kestirmek çok güç.” diye yazdı.



Yunanistan’ın Pronews haber sitesinde yer alan makalede, milli petrol şirketi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Türk donanmasından “koruma/refakat” talep ettiği yazıldı.



Türkiye’nin Rodos’un güneyi ile Kızılhisar’ın doğusunu kapsayan 28 ve 29’uncu meridyenler arasında sismik araştırma faaliyeti gerçekleştireceğini belirten gazete, bu çalışmanın 15 Ağustos ile 10 Eylül tarihleri arasında yapılacağını aktardı.



“YENİ BİR MART 1987 İLE KARŞI KARŞIYAYIZ”



Kızılhisar bölgesini Yunanistan’ın Ege’de, Türkiye’nin ise Akdeniz’de konumlandırdığını vurgulayan Pronews, “Yunanistan’ın kendi kıta sahanlığında Türkiye’nin arama faaliyeti yapamayacağını” öne sürerek “Öyle görünüyor ki, yeni bir Mart 1987 vakasıyla karşı karşıyayız.” satırlarına yer verdi.



MART 1987’DE NE OLMUŞTU?



12 Mart 1976 tarihinde Ege’deki mevcut sorunların büyümesini önlemek için varılan Bern Mutabakatı, Mart 1987’ye kadar sürdürüldü. Söz konusu mutabakat bu tarihten sonra dönemin Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu tarafından tanınmamış ve Yunanistan tek yanlı olarak petrol araştırmalarına devam etmişti.



Bern Mutabakatı’nın geçersiz olduğunu iddia eden dönemin Yunanistan hükûmetinden yapılan açıklamada, “Yunan kıta sahanlığında nerede, ne zaman araştırma ve sondaj faaliyeti yapılacağına Yunan hükûmeti karar verir.” ifadelerine yer verilmişti.



Bunun karşısında sessiz kalamayacağını açıklayan Türkiye, donanmasını Ege’de savaş konumuna geçirmiş ve bir araştırma gemisini bölgeye göndererek “Yunanistan’ın tartışmalı sularda petrol araştırma faaliyetine girmesi halinde kendisinin de benzer faaliyetlere başlayacağını” açıklamıştı.



Yunanistan’ın Ege Denizi’ni bir Yunan gölüne dönüştürme çabası içine girmesine tepki gösteren Türkiye’nin bu kararlılığını gören Papandreu, Türkiye’yi “Yunanistan’a karşı saldırgan emeller beslemekle” suçlamaya çalışmıştı.



İki ülke arasındaki gerginlik, Yunanistan’ın tartışmalı bölgelerde petrol arama faaliyetlerine girişmeyeceğini açıklaması ile giderilmişti.