Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8436
  • 7,6958
  • 379.657
  • 110940
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Yunan basınından itiraf: Türkiye'ye karşı taktik değiştirmeliyiz
18 Haziran 2020 Perşembe 03:34 | Son Güncelleme:

Yunan basınından itiraf: Türkiye'ye karşı taktik değiştirmeliyiz

Yunan basınından itiraf: Türkiye'ye karşı taktik değiştirmeliyiz

Yunan basını, Türkiye'nin artık küçük bir ülke olmadığı ve Yunanistan'ın Türkiye karşısında taktik değiştirmesi gerektiğini yazdı.

Yunan sitesi İn.gr’de yer alan Andreas Andrianopoulos imzalı yazıda “Gerçek şu ki, Türkler Doğu Akdeniz’de gücünü kademeli olarak yoğunlaştırıyor. Türkiye, giderek de büyüyor. Yunan tarafı ilk önce, kendisinde bazı yönlerden biraz bulanık görünen bazı sorunları açıklığa kavuşturmalı. Türkiye ile ilgili belirtilmemiş noktaları tartışalım” ifadeleri kullanıldı.

Analiz yazısında Libya’daki son gelişmelerin de Türkiye’nin güçlendiğini gösterdiği yorumu yapıldı.

MSB'den son dakika Pençe Kaplan Operasyonu açıklaması
BM 75. Genel Kurul Başkanlığına Volkan Bozkır seçildi
HDP'li gruptan Diyarbakır annelerine hakaret gibi etkinlik... Çadırın önünde halay çektiler!
Türk heyeti Libya'dan döndü: Ziyaretimizin amacı belliydi
Milyonlarca F.Bahçeli'nin aklında aynı soru var: Patron kim?
Irak'ın kuzeyine 'Pençe-Kaplan Operasyonu'

Irak'ın kuzeyine 'Pençe-Kaplan Operasyonu'

Osmaniye'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı

Osmaniye'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı

MSB: 'Hava Kuvvetleri, Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atı

MSB: ''Hava Kuvvetleri, Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti

Savaş kazandıran kamuflaj teknikleri

Savaş kazandıran kamuflaj teknikleri