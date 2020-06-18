18 Haziran 2020 Perşembe 03:34 | Son Güncelleme:
Yunan sitesi İn.gr’de yer alan Andreas Andrianopoulos imzalı yazıda “Gerçek şu ki, Türkler Doğu Akdeniz’de gücünü kademeli olarak yoğunlaştırıyor. Türkiye, giderek de büyüyor. Yunan tarafı ilk önce, kendisinde bazı yönlerden biraz bulanık görünen bazı sorunları açıklığa kavuşturmalı. Türkiye ile ilgili belirtilmemiş noktaları tartışalım” ifadeleri kullanıldı.
Yunan basınından itiraf: Türkiye'ye karşı taktik değiştirmeliyiz
Yunan basını, Türkiye'nin artık küçük bir ülke olmadığı ve Yunanistan'ın Türkiye karşısında taktik değiştirmesi gerektiğini yazdı.
Yunan sitesi İn.gr’de yer alan Andreas Andrianopoulos imzalı yazıda “Gerçek şu ki, Türkler Doğu Akdeniz’de gücünü kademeli olarak yoğunlaştırıyor. Türkiye, giderek de büyüyor. Yunan tarafı ilk önce, kendisinde bazı yönlerden biraz bulanık görünen bazı sorunları açıklığa kavuşturmalı. Türkiye ile ilgili belirtilmemiş noktaları tartışalım” ifadeleri kullanıldı.
Analiz yazısında Libya’daki son gelişmelerin de Türkiye’nin güçlendiğini gösterdiği yorumu yapıldı.