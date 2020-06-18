Yunan basınından itiraf: Türkiye'ye karşı taktik değiştirmeliyiz

Yunan sitesi İn.gr’de yer alan Andreas Andrianopoulos imzalı yazıda “Gerçek şu ki, Türkler Doğu Akdeniz’de gücünü kademeli olarak yoğunlaştırıyor. Türkiye, giderek de büyüyor. Yunan tarafı ilk önce, kendisinde bazı yönlerden biraz bulanık görünen bazı sorunları açıklığa kavuşturmalı. Türkiye ile ilgili belirtilmemiş noktaları tartışalım” ifadeleri kullanıldı.



Analiz yazısında Libya’daki son gelişmelerin de Türkiye’nin güçlendiğini gösterdiği yorumu yapıldı.