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Yükselen deniz suyu seviyesi 300 milyon kişiyi tehdit ediyor

Yükselen deniz suyu seviyesi 300 milyon kişiyi tehdit ediyor

Yükselen deniz suyu seviyesinin, 2050'ye kadar kıyı kesiminde yaşayan 300 milyon kişiyi etkileyeceği bildirildi.

Sonuçları Nature Communications'da yayımlanan araştırmada, deniz suyu seviyesinin yükselmesinin kıyı kesiminde yaşayan 300 milyon kişiyi tehdit ettiği belirtildi.

Araştırmada, artmaya devam eden sera gazı emisyonu kontrol altında tutulmadığı takdirde 2100 yılında deniz suyu seviyesinin yükselmesinden etkilenecek kişi sayısının iki katını aşarak 630 milyonu bulacağı belirtildi.

Çalışmada ayrıca yükselen deniz suyu seviyesinden etkilenebilecek 300 milyon kişinin 237 milyonunun Asya'da yaşadığına, 30 yıl içinde Hindistan'ın Mumbai, Çin'in Şangay ve Tayland'ın Bangkok kentlerinin aralarında olduğu kıyı şehirlerinin sular altında kalabileceğine dikkat çekildi.

Uzmanlar 2050 yılında Mısır'ın İskenderiye ve Irak'ın Basra kentlerinin büyük bölümünün, Vietnam'ın da 20 milyondan fazla nüfuslu Güney Vietnam bölgesinin tamamen sular altında kalacağı, ülke içinde yer değiştirmelere hazırlıklı olunması gerektiği uyarısında bulundu.

AA

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