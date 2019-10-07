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Yufka yürekli kaçakçılar

Yufka yürekli kaçakçılar

İspanya’da, takip halindeki polislerin teknesi ile kaçakçıların teknesi çarpışarak alabora oldu. Denize düşüp boğulma tehlikesi yaşayan polisleri tacirler denizden çıkarıp kurtardı.

SERT ÇARPIP DÜŞTÜLER  

İspanya’nın,  Akdeniz’e kıyısı olan Malaga kenti açıklarında gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda film gibi bir olay yaşandı. Polisler operasyonda, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı düşünülen 4 kişinin içinde bulunduğu bir tekneyi takibe aldı. Daha sonra polislerin bulunduğu tekne kontrolden çıkarak, kaçakçıların teknesine çarptı ve alabora oldu. Kaçakçıların teknesi kazadan etkilenmezken, 3 polis denize düştü. 

YİNE DE TUTUKLANDILAR 

Aynı zamanda operasyona helikopterle havadan eşlik eden polisler, uyuşturucu kaçakçılarına, denize düşen polislere yardım etmelerine dair megafonla anons yaptı. Bunun üzerine kaçakçılar denizdeki polislere yardım edip, onları teknelerine aldı. Uyuşturucu kaçakçıları, 80 pakette bulunan yaklaşık 3 ton uyuşturucunun denizde bulunmasının ardından gözaltına alınıp Malaga’ya götürüldü.

 

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