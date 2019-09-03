YPG/PKK'dan Suriye anayasasına sabotaj

OSMAN NURİ CERİT

Türkiye, Rusya ve İran’ın yürüttüğü Astana sürecinde Suriye’de normalleşmeyi sağlamak için başlatılan yeni anayasa yazım sürecine terör örgütü YPG/PKK’dan yeni bir sabotaj geldi. Anayasa çalışmaları daha başlamadan, ABD destekli terör örgütü anayasayı kabul etmeyeceğini duyurdu. Anayasa komitesinde görev yapacak isimlerle ilgili hazırlıkların sonuna gelinirken süreçten dışanan ve komitede yer verilmeyen örgütün öncülük ettiği Sözde Demokratik Suriye Meclisi’nin kendi kontrolünde bulunan aşiret liderleri ile yaptığı toplantıda anayasa çalışmaları hedef alındı. Toplantıda konuşan sözde meclis başkanı İlham Ahmed, “Suriye için yeni anayasa görüşmelerine önerilen güç ve kişilerin Suriye halklarını temsil etmesi mümkün değildir. Bunlar arasında Suriye halkları için mücadele eden hiçbir güç yoktur” ifadelerini kullandı. İlham Ahmed, “Kuzey ve Doğu Suriye’de kurulan yerel askeri meclisler, sınır hattının güvenliği sağlayacak” sözüyle örgütün sınırdan çekilmeyeceğini de doğrulamış oldu.

DEMOKRASİYE KURŞUN

Terör örgütünün algı operasyonun aksine, anayasa yazım süreci içerisinde rejim ve muhalefet başta olmak üzere terör örgütleri haricindeki tüm gruplar burada temsil ediliyor. YPG, bu süreci başından beri baltalamaya çalışıyor. Yeni anayasa yazım süreciyle birlikte terör örgütünün Suriye’yi bölme planları suya düşmüş olacak.

16 Eylül’de düğmeye basılıyor

Astana süreci kapsamında Soçi’de gerçekleşen Ulusal Diyalog Kongresi sonrasında, Suriye için yeni anayasa yapılaması konulu çalışma başlatıldı. 16 Eylül’de Ankara’da gerçekleşecek olan liderler toplantısında son hazırlıklar ele alınacak. Çalışmalara yıl sonunda başlaması planlanıyor.