YPG-PKK sahasına bir haftada 300 TIR

Osman Nuri CERİT

ABD, Suriye’de terör örgütü “DEAŞ ile mücadele” bahanesi adı altında terör örgütü YPG/PKK’ya destek vermeyi sürdürüyor. Terör örgütüne askeri ve lojistik destek sağlayan ABD güçleri, bu kapsamda son bir hafta içerisinde, Suriye-Irak sınırındaki Simelka kapısından terör örgütü işgalindeki bölgelere 300 TIR daha gönderdi. YPG/PKK işgalindeki bölgelere gönderilen TIR’larda üs inşasında kullanılan “TWall” adlı dayanıklı hazır beton bloklar, arazi araçları, jeneratörler, çok miktarda yakıt tankeri ve kapalı kasalar yer aldı. Yerel kaynaklara göre, kapalı kasalarda hafif ve ağır silah, mühimmat, sinyalizasyon ve radar ekipmanlarının yanı sıra yaşam malzemesi bulunuyor.

YALAN ORTAYA ÇIKTI

Güvenli bölge çalışmalarının başlamasıyla birlikte terör örgütü PYD’nin sınırdan çekildiği iddia edilmiş, örgütün mevzilerinin yıkılma görüntülerini servis edilmişti. Ama Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna operasyon hazırlıklarına hız vermesinin ardından sözde özerk yönetimin temsilcisi Ahmed Şeko, PYD’nin çatısını oluşturduğu SDG’nin sınırda hazırlık yaptığını anlattı.

TSK ve ABD’den 3. ortak devriye

Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge tesisi kapsamında, TSK ve ABD personeli tarafından gerçekleştirilen üçüncü birleşik kara devriyesi başladı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada, “Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge tesisi kapsamında üçüncü birleşik kara devriyesi; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA’ların iştirakiyle Telabyad’ın doğusunda başladı” bilgisi paylaşıldı.